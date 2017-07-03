Адвокат Эрмитажа Наталья Шатихина заявила о том, что заместитель директора музея Михаил Новиков, обвиненный в хищениях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца, возместил 30 миллионов рублей ущерба.

«На данный момент обвиняемый Михаил Новиков в добровольном порядке возместил ущерб в размере 30 миллионов рублей, однако в рамках уголовного дела проводятся экспертизы, которые установят окончательный размер ущерба», — приводит «РИА Новости» слова адвоката.

Помимо Новикова, по делу Эрмитажа проходит управляющий компании «Балтстрой» Александр Коченов.

Всего по «делу реставраторов» проходит несколько человек, среди которых бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.