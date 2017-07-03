В микрорайоне Юдино в Казани три человека скончалась при очистке выгребной ямы. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление сероводородом.

2 июля 31-летний мужчина вместе с родителями 59 и 57 лет в частном доме на улице Уссурийская начали очистные работы. Почувствовав себя плохо, они сообщили об этом знакомым, которые были рядом. Те вызвали скорую помощь, но к приезду врачей вся семья уже была мертва, пишет ProKazan.ru.

Сероводород относится к третьему классу по шкале опасности для организма. Наибольшая опасность заключается в том, что газ притупляет обоняние и из-за этого человек перестает различать токсичные пары. Смертельная доза сероводорода в воздухе составляет всего 0,1 %, но даже столь малое количество газа может привести к смерти менее чем за 10 минут.