Турция намерена построить первый собственный авианесущий крейсер. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, реализация 14 проектов по строительству военных судов завершена на государственных верфях и предприятиях частного сектора. Он добавил, что подписание договоров еще по 10 проектам ожидается в ближайшие годы, передает агентство Anadolu.

«Все это является показателем того внимания, которое уделяет государство строительству военных судов на фоне возникающих в регионе угроз. Уверен, что Турция разработает и свой авианосец. Мы решительно настроены на это», — цитирует «РИА Новости» президента Турции.

Эрдоган также отметил, что в прошлом году экспорт оборонной продукции из Турции составил $1,6 млрд.

Анкара намерена, по словам турецкого лидера, устранить зависимость страны от импорта военной продукции к 2023 году, передает RNS.