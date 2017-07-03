Срок действия программы регионального материнского капитала в Амурской области продлили до конца 2018 года. Сумма субсидий осталась неизменной —100 тыс. рублей. На получение субсидий могут претендовать семьи, в которых появились третий или последующий ребенок.

Изменения о сроках действия регионального маткапитала внесены в перечень необходимых документов. Для получения субсидий жителям Амурской области необходимо получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, тогда как раньше было необходимо предоставить свидетельство на право собственности жилья, сообщает ИА «Амур.инфо».

Напомним, изначально программа материнского капитала предполагала возможность направлять средства по трем направлениям: на улучшение жилищных условий, обучение детей и будущую пенсию матери. В прошлом году к ним добавилась возможность социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Материнский капитал является государственной мерой поддержки семей, которые родили или усыновили второго или последующих детей. Такая форма поддержки была введена в России в 2007 году.