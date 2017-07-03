Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает в ходе своего визита в Москву достичь новых договоренностей с Россией.

«Убежден, что нынешний визит будет весьма плодотворным и будет способствовать устойчивому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил китайский лидер по прибытию в московский аэропорт Внуково.

Лидер КНР также подчеркнул, что он ожидает от переговоров с президентом России Владимиром Путиным обстоятельного обмена мнениями по целому ряду вопросов.

На повестке дня лидеров двух стран обсуждение многопланового сотрудничества, актуальных тематик международной и региональной повестки дня.