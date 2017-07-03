Компания АО «Евразийская корпорация автовокзалов», владеющая автобусом, попавшим в ДТП в Татарстане, по предварительным данным, не имела лицензии на перевозку детей, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение старшего помощника главы Следственного управления СКР по региону Андрея Шептицкого.

«Предварительно, фирма не имела лицензию на перевозку детей. Водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, этого не делали», - уточнил Шептицкий. По его данным, следствие выяснит, насколько правомерным было использование данного автобуса для междугородних перевозок. По его информации, следствие выяснит, было ли правомерным использование данного автобуса для междугородних перевозок.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара – Ижевск, в ночь на воскресенье у города Заинск столкнулся с грузовиком MAN, которого буксировал «КамАЗ». По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате ДТП он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. В результате происшествия погибли 14 человек, в числе которых четверо детей, еще 15 человек пострадали, 12 из которых госпитализированы.