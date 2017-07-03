Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находился следователь УМВД по городу Подольску, сбил 79-летнюю женщину в подмосковной деревне Поливаново. Совершив наезд, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошел, когда пенсионерка шла по обочине, передает «РИА Новости». Пострадавшая женщина была госпитализирована.

В отношении следователя УМВД проводится служебная проверка, по результатам которой мужчина может быть уволен, пишут «Дни.Ру».

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители подозреваемого в совершении наезда.