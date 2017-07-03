В Баварии перевернулся и загорелся туристический автобус. Останки 11 человек уже идентифицированы. Как сообщает министерство транспорта Германии, судьба еще семерых остается неизвестной.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся.

В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.