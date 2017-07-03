Несколько десятков человек — представителей белорусской оппозиции — проводят в центре Минска в понедельник несанкционированную акцию протеста «За мирную Беларусь».

Как передает ТАСС, к белорусам с призывом выйти на Октябрьскую площадь в День независимости обратился один из оппозиционных лидеров, сопредседатель Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

По разным оценкам, на площади собралось несколько десятков человек, включая журналистов. Милиция пока не препятствует проведению мероприятия. Поводом для проведения акции стал декрет «о тунеядцах», обязывающий граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов, уплатить сбор в размере порядка $200.

Аналогичные акции в стране ранее проходили 25 марта и 1 мая.

Агентство отмечает, что День независимости Белоруссии совпадает с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.