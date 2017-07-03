Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не все разногласия группы G-20 можно преодолеть. По ее словам, ключевые разногласия сохраняются по вопросам климата и международной торговли.

Меркель убеждена, что президент США Дональд Трамп не изменит свой подход к вопросам климата и международной торговли. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

«Мы знаем позиции американского правительства и не ожидаем, что после двухдневной поездки в Гамбург она изменится», — отметила глава германского кабмина.

Кроме того, Меркель отметила, что для Германии «2015 год не должен повториться». Напомним, в 2015 году в ФРГ прибыли почти 900 тыс. беженцев и мигрантов, личность многих не была установлена.