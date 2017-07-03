Пресс-служба МВД по республике Татарстан сообщила, что опознаны тела пяти погибших в ДТП с автобусом и грузовиком.

«В экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Татарстан в настоящее время приводятся геномные экспертизы по установлению личностей погибших: на данный момент идентифицированы пять тел», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в ближайшее время будут проведены комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов.

Напомним, пассажирский автобус Самара–Ижевск в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ».

В результате столкновения автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали.