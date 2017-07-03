С первого июля у россиян появилась возможность оформить элекронный больничный лист - однако от бумажного носителя отказываться не собираются. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Фонда социального страхования (ФСС) Андреем Кигимом. По словам главы правительства, традиционные средства будут сохранены для тех, кто не готов к оформлению больничного в электронном виде.

Поправки в законы «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», вступившие в силу 1 июля, предусматривают возможность оформления больничного листа в электронной форме. При этом нельзя одновременно получить больничный и на бумаге, и в электронном виде. Цифровой документ пересылается в ФСС, при этом гражданам больше не надо относить больничный в отдел кадров.

По данным ФСС, из 12 тыс. медицинских учреждений, которые выдают листки нетрудоспособности, только около 700 заявили о технологической готовности перейти на цифровые больничные. Цифровые больничные формируются в информационной системе и подписываются электронной подписью уполномоченных лиц.

- Это те возможности, которые создают современные средства электронного общения. Надо посмотреть, как это лучше применять. Мы параллельно будем переходить на современные средства фиксации нетрудоспособности и других лечебных ситуаций, - заявил премьер-министр.

По словам Андрея Кигима, 1 июля в каждом регионе по согласованию с Минздравом выбрали по одной клинике, где будет гарантированно и качественно реализовываться этот проект.

– Готовы работодатели – Сбербанк, «Российские железные дороги», «Северсталь», даже такие многофилиальные сетевые компании. Мы с ними согласовываем программный продукт, это самое сложное, – уточнил глава ФСС.

Андрей Кигим заверил премьер-министра, что бюджет фонда на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг сформирован без дефицита.

– У нас существует два вида платежей, связанных с платежами работодателей, – по больничным листам и выплаты по беременности и родам. Это самый большой объём расходов – около 500 млрд рублей. Приняли решение вместе с Минфином, что в ближайшие три года этот бюджет будет финансироваться за счёт остатков, накопленных фондом, – рассказал Андрей Кигим.

Глава ФСС добавил, что фонд планирует в ближайшие три года запустить специализированные программы трудоустройства инвалидов, получивших травму именно на производстве. До этого ФСС лишь оказывал помощь в реабилитации и лечении, оплачивая расходы в случае тяжёлых травм.

– Нередко инвалиды, имеющие определенную квалификацию, хотели бы и дальше трудиться на рабочих местах. Мы предложим в рамках бюджета предусмотреть расходы на создание таких рабочих мест и переквалификацию. У нас есть деньги, есть согласие работодателей, эта новация будет полезна для людей, – резюмировал руководитель ФСС.

По мнению главного врача Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Алексея Света, введение электронных больничных должно быть регламентировано.

– Прогрессу сопротивляться не стоит. Но необходимо предусмотреть требования к информационной защищенности и конфиденциальности данных, полученных от пациентов, – заявил главврач.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Минкомсвязи совместно с Минздравом и Минфином России, а также органами государственной власти субъектов РФ должны были подготовить и утвердить план-график подключения в 2017-2018 гг. больниц и поликлиник к скоростному интернету. Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что 60% больниц и поликлиник в России подключены к скоростному интернету.