Президент России Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в рамках которого был затронут сирийский вопрос перед встречей в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин обсудил с членами Совбеза социально-экономическое развитие страны. «Также затрагивалась международная тематика, в частности сирийская проблема, в том числе в контексте подготовки к намеченной на начало июля в Астане очередной встрече по сирийскому урегулированию», — уточнил Песков.