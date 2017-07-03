Уникальную древнюю вещь нашли археологи на Мстиславском раскопе у старой ТЭЦ в Пскове. Речь идет о небольшом костяном топорике, покрытом орнаментом.

Как рассказала Псковскому агентству информации руководитель работ Елена Салмина, топорик нашли в слое XIV–XV веков. Точную дату создания вещи назвать невозможно, поскольку слои в этом месте деструктурированы. Пока археологи не определили, для чего использовался такой топорик.

Редкость находки в том, что до сих пор ничего подобного в этом районе найдено не было. Подобные топорики были обнаружены только на территории Белоруссии.

Ранее «Известия» писали о том, что у старой ТЭЦ в Пскове был найден костяной гребень. Археологи также не смогли сказать, к какому времени принадлежит находка.

А чуть ранее в том же месте были найдены необычная привеска в виде коня и всадника с топором в руке, а также фигурка неизвестного зверя, который одновременно напоминает и птицу, и динозавра.