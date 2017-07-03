Музейная комната ГАИ открылась в Волгограде в день 81-й годовщины создания Госавтоинспекции (ГАИ). Большинство экспонатов передали для музейной комнаты в дар от ветеранов ведомства. Отдельные стенды посвящены техническому обеспечению сотрудников дорожной полиции, их обмундированию, знакам отличия, а также ветеранам службы, прошедшим нелегкий путь Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятий на территории здания Управления ГИБДД по региону прошло торжественное построение, где наиболее отличившихся сотрудников службы наградили благодарственными письмами от руководства региона, а также вручили ключи от служебных автомобилей. Собравшиеся по традиции почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Госавтоинспекция МВД России в понедельник отмечает 81-ю годовщину образования. Служба была создана в 1936 году Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением.