Гражданская гвардия Испании опубликовала отчет о задержанных в стране преступниках. Сотрудники внутриполитического ведомства задержали в провинции Аликанте 42-летнего гражданина России.

С 2011 года его разыскивают российские власти за мошенничество и преступления «против государственного бюджета», говорится в сообщении гвардии на официальном сайте.

Гражданская гвардия утверждает, что указанный гражданин жил в Испании по поддельным документам, в которых сообщалось, что он — гражданин Украины. На сайте не указано ни имени, ни фамилии: только его инициалы: Л. П.

Помимо россиянина, были также арестованы граждане Испании, Италии, Бразилии, Марокко, Аргентины.