Пропавшие под Сызранью Самарской области 22-летняя девушка и ее двухлетний сын найдены спасателями недалеко от села Демидовка 2 июля поздно вечером.

О пропаже сообщила мать девушки. Около 17:00 она попросила о помощи в поисках спасательную службу Сызранского района. Самостоятельные поиски женщины в течение 2,5 часа результата не принесли, сообщает НИА «Самара».

На сообщение о пропаже немедленно отреагировали пожарные, сотрудники поисково-спасательного отряда, полиция, а также волонтеры общественной организации. Молодая мама и ребенок были найдены около 21:00. В медицинской помощи они не нуждались и отправились домой — в Сызрань.