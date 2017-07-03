Легковой автомобиль Toyotа Camry, принадлежащий бывшему депутату, взорвали в Одессе. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления нацполиции Одесской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК Украины.

Инцидент произошел в воскресенье в 03:34 на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской. Очевидцы произошедшего рассказали, что от взрывной волны потрескались и разбились стекла во Дворце студентов.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место взрыва, установила, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе, передает телеканал «Звезда».

Имя бывшего одесского депутата, которому принадлежит автомобиль, не называется.