NASA опубликовало видео спутников Сатурна, имеющих форму пельменей. Снимки Атласа, Дафниса и Пана на Землю в течение зимы и весны 2017 года передавал межпланетный аппарат «Кассини».

Пользователи Сети окрестили спутники «космическими пельменями» из-за их забавной формы. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», изначально кадры были недостаточно четкими, но после обработки их качество улучшилось. В космическом ведомстве пояснили, что снимки спутников соответствуют их реальным размерам.

This montage from our @CassiniSaturn spacecraft shows three of Saturn's small ring moons: Atlas, Daphnis and Pan: https://t.co/6jVMn1JbQY pic.twitter.com/VOY93mQ0Of