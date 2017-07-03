Американская база ПРО в польском Редзиково будет построена через несколько месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что Польша сможет стать государством первой категории в НАТО.

«С момента, когда в начале этого года войска НАТО и американские войска были дислоцированы в Польше, еще через несколько месяцев будет создана база ПРО под Редзиково», — заявил министр в эфире Радио Лодзь.

Напомним, 13 мая 2016 года в Польше в населенном пункте Редзиково состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore. Ранее сообщалось, что строительство базы предполагается завершить в 2018 году.