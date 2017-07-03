Расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей шестилетнего ребенка в Подмосковье, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, завершено, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя областного главка полиции Татьяны Петровой, дальше уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).