В аварии с участием маршрутки и грузовика в Уфе 11 пассажиров обратились за помощью к медикам, девять из которых были госпитализированы в городскую больницу с травмами средней тяжести, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Башкирии.

Крупная авария произошла в Уфе около Монумента Дружбы в понедельник около 12:00 по местному времени (10:00 мск). Как отмечает «Башинформ», водитель маршрутного автобуса Ford Transit (маршрут №51) врезался в грузовик Isuzu, который в свою очередь ударил стоявшую впереди Lada Kalina. В ГИБДД региона сообщили, что в салоне автобуса находились 13 человек. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, который отвлекся, рассчитываясь с пассажирами за проезд.