Стали известны самые популярные у туристов древнейшие российские города, возраст которых превышает тысячу лет со дня основания. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Псков попал в первую десятку. Там же находятся Керчь (занимает первое место), Дербент, Старая Ладога, Ростов Великий, Великий Новгород, Владимир, Смоленск, Брянск и Муром.

Как напоминает Псковская лента новостей, 22 июля исполнится 1114 лет с тех пор, как Псков в первый раз был упомянут в летописи.

Что касается Керчи, признанной самым популярным древнейшим городом, то после долгих экспертиз и проверок ученые РАН пришли к выводу, что она является самым древним городом России. Ранее самым древним городом страны считали Дербент.

Как писали «Известия», Псков вошел в десятку российских городов, которые пользовались наибольшим спросом у иностранных туристов на Новый год. Топ-10 составил онлайн-сервис поиска отелей RoomGuru.