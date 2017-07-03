Аргентинский футболист Диего Марадона может «принести пользу» России в качестве посла чемпионата мира – 2018. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По его словам, многие зарубежные актеры и спортсмены уже получали российское гражданство. Что касается футболистов, то среди них были только действующие.

«Будет теперь завершивший карьеру. Чисто теоретически Марадона может принести пользу России», — цитирует «Спорт-Экспресс» Колосков.

Также президент РФС высказал неуверенность в том, что аргентинец будет выполнять свои обязанности в таком случае.

Ранее тренер национальной сборной Аргентины посетил финальный матч Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге между сборными Чили и Германии. Во время общения с журналистами он заявил о своем желании получить российское гражданство, сообщает телеканал «Звезда».