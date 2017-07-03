ВТБ выставил на продажу шесть московских гостиниц, которые входят в сеть «Гостиничная компания».

Как следует из документов к лоту, размещенных на сайте Единой электронной торговой площадки, совокупная начальная цена лота составляет 7,49 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 4 августа.

В материалах аукциона речь идет о продаже 100%-х пакетов акций акционерных обществ, на балансе которых находятся гостиницы «Кузьминки», «Саяны», «Восход», «Алтай», «Останкино» и «Турист».

В пресс-службе банка подчеркнули, что стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных условиях.

«Цена актива будет определена в ходе торгов. Аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом. В случае если на торгах второй участник предложит цену выше цены, предложенной первым участником, то лот уходит участнику, предложившему более высокую цену», — добавили представители группы ВТБ.