Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что после проверки на соответствие историко-культурному стандарту из школьной программы было исключено 38 учебников истории.

Соответствующее заявление она сделала на собрании Российского исторического общества (РИО). Она рассказала, что специалисты провели проверку всех учебников по истории России на соответствие концепции, разработанной РИО.

«В результате огромной работы из федерального перечня было исключено 38 учебников, которые не соответствовали концепции историко-культурного стандарта», — заявила Васильева.

По ее словам, в перечень были включены 14 учебников, вошедших в три новые линейки. По этим учебникам в 2017 году школьники начнут новый учебный год.

Напомним, ранее глава Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что линейки учебников истории должны конкурировать между собой не сенсационностью фактов, а качеством подачи материала при полном его соответствии стандарту.