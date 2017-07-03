Столичный метрополитен опроверг информацию СМИ о затоплении станции «Парк культуры» из-за сильного дождя. О этом сообщается в твиттере Московского транспорта.

Ранее в СМИ распространились сообщения, что станция метро «Парк культуры» затоплена дождем: вода капает с потолка, образуя на полу большие лужи. «Информация о проблемах с водой на «Парке культуры»... не соответствует действительности... Вся вода штатно откачивается из тоннелей и перегонов на всех станциях метро. Проблем с перевозкой пассажиров и безопасности – нет», - заявили в подземке.