Контрольно-счетная палата Тамбова провела проверку АО «Тамбовские коммунальные системы». Выяснилось, что у этой организации 28,7 млн рублей долга по оплате за аренду муниципального имущества. Проверка была проведена по запросу депутатов думы Тамбова.

По словам главы контрольно-счетной палаты Александра Лапкина, «ТКС», к тому же, до сих пор не согласовали план капитального ремонта с организациями, которые определяют необходимый объем затрат.

Чиновник обратил внимание, что в 2016 году в городе было несколько серьезных аварий, которые потребовали дополнительных затрат на восстановление сетей и поврежденного асфальта. Всего этого, сказал Лапкин, могло не быть, если бы капремонт сетей, переданных «ТКС» в аренду, был проведен вовремя.

Кроме того, во время ревизии деятельности коммунального предприятия были выявлены нарушения в оформлении договора аренды и недостаточный контроль со стороны организаций, которые обязаны следить за содержанием сетей.

В адрес администрации Тамбова направлено представление по устранению недостатков, сообщает ИА «Абирег».

Ранее «Известия» писали о крупной аварии на коллекторной станции в Тамбове. Она произошла 29 июня. И лишь на следующий день ремонтным бригадам удалось остановить сброс канализационных вод в реку Цну в Тамбове. Сейчас решается вопрос об ограничении любых видов водопользования на канале реки, в том числе запрете на купание.