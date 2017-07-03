Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума школьных библиотекарей «Михайловское 2017». В приветственной телеграмме российский лидер также отметил важность совершенствования библиотечного дела в стране.

«Ваш форум зарекомендовал себя авторитетной научно-практической площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с совершенствованием библиотечного дела в нашей стране, модернизацией сети школьных библиотек, оснащением их самыми современными технологиями», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что библиотеки «издавна были центрами просвещения и полезного досуга».

Президент также отметил важность модернизации библиотечного дела в России, призвав широкую общественность сконцентрировать на данном направлении необходимые финансовые, организационные и кадровые ресурсы.