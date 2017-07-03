Поезда «Ласочки» Московского центрального кольца за полгода перевезли более 50 млн пассажиров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЦК.

Отмечается, что только за июнь 2017 года МЦК воспользовались почти 9 млн человек. Как сообщает РИАМО, спрос на поездки по МЦК растет в течение последних месяцев.

Движение по МЦК было запущено 10 сентября 2016 года. В среднем за сутки поезда МЦК перевозят 350 тыс. пассажиров. В среднем число пассажиров на кольце растет на 3-5%.