Празднование древнего эвенкийского праздника летнего солнцестояния, Нового года, или Нового Солнца — Хэбденек — состоялось в Магаданской области.

Как сообщает ИА MagadanMedia, на рассвете у полноводной реки Большая Гарманда эвенкийские старейшины провели традиционные обряды зажжения священного огня, кормления его духа, задабривания реки. Собравшиеся состязались в национальных видах спорта: перетягивание палки, метание маута, прыжки через нарты, попробовали национальные блюда. Впервые для семей был организован конкурс «Лучшая семейная династия».

Согласно эвенкийскому поверью, в день Хэбденек открываются врата в потусторонний мир и боги могут услышать чаяния и просьбы смертных. Национальный праздник вносит неоценимый вклад в возрождение и сохранение культурных традиций коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.