Внешнеполитическое ведомство Сирийской Арабской Республики утверждает, что Вашингтон должен учитывать ответные действия в случае новой агрессии против Сирии.

Напомним, замминистра сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что Дамаск расценивает удары по авиабазе Шайрат как агрессию, которая не имеет «ни моральных, ни политических оснований».

Кроме того, он отметил, что успехи сирийской армии на востоке провинции Алеппо «войдут в историю Сирии как начало конца террора и внешнего вмешательства в Сирии».