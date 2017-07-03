Власти США угрожают Сирии новыми атаками по авиабазе Шайрат, не имея на то оснований, заявил замминистра иностранных дел страны Фейсал Микдад во время пресс-конференции в Дамаске.

«Агрессия США, связанная с ударами по авиабазе Шайрат, не имеет ни моральных, ни политических оснований», — сказал Микдад. По его словам, успехи армии САР на востоке провинции Алеппо «войдут в истории страны как начало конца террора и внешнего вмешательства в Сирии».

Вашингтон, обвинив сирийские войска в применении химического оружия, нанес удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По информации Пентагона, всего было выпущено 59 крылатых ракет. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что никакой химической атаки не было, а была спланирована провокация в целях оправдания атаки по авиабазе. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00–6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое «Белыми касками», противоречит версии о применении там зарина, так как спасатели работали на месте предполагаемого применения газа без масок и перчаток.