Итальянский комедийный актер Паоло Вилладжо, известный по роли Уго Фантоцци, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила La Repubblica.

По данным издания, за несколько дней до смерти 84-летний Вилладжо был госпитализирован, однако причина до сих пор неизвестна, сообщает телеканал «360».

Известность Вилладжо принесла публикация книги «Фантоцци» о невезучем, но неунывающем бухгалтере Уго Фантоцци в 1960-х. Позднее он написал сценарии к фильмам о герое книги, главную роль в которых исполнил сам. Кроме того, Вилладжо работал в кабаре и на телевидении, а также играл в фильмах Федерико Феллини, Лины Вертмюллер, Марио Моничелли. Также он был достоин «Золотого льва» в 1992 году за заслуги в кинематографе.