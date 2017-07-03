Заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад в ходе своей пресс-конференции подтвердил, что власти страны полностью избавились от химического оружия.

«Сирия полностью избавилась от химического оружия», — заявил Микдад.

По словам замглавы МИД Сирии, за процессом и результатами ликвидации химоружия наблюдали международные эксперты. Дамаск позволил специалистам проверить все объекты, которые были запрошены, не скрывая ни одного склада.