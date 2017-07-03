Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует запретить купание на канале реки Цна в Тамбове. Причина — авария на канализационном коллекторе. Из-за нее произошел сброс сточных вод. Речь идет об акватории в районе областного Центра развития творчества детей и юношества.

Как сообщает «Тамбовский курьер», санитарные службы считают нужным ограничить все виды водопользования в этом районе. Для этого в местах массового купания и отдыха будут выставлены запрещающие знаки. Население должно быть оповещено о случившемся. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора будут вести постоянный мониторинг качества воды в канале.

Другие пляжные зоны, расположенные в черте города, доступны для купания — там вода прошла проверку и соответствует всем нормам.

Напомним, авария на коллекторной станции с утечкой сточных вод произошла 29 июня. Городскую канализацию повредили при строительстве торгово-развлекательного центра. Утечку сточных вод ликвидировали лишь на следующий день.