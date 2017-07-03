Появление бронетехники в понедельник утром во внутреннем дворе Верховной рады в Киеве связано с проведением выставки оборонной техники «Укроборонпрома». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата украинского парламента Ирина Кармелюк.

Торжественное заседание по случаю 20-й годовщины Хартии Украина–НАТО пройдет в раде днем, отметила Кармелюк. Техника украинских предприятий будет, по ее словам, показана гостям, представляющим силовые структуры, передает «Утро.ru».

Позже с образцами техники смогут ознакомиться все желающие, сообщили в «Укроборонпроме».

Ранее о том, что бронетехника появилась у стен Верховной рады, написал на своей странице в Facebook директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, который предположил, что ее стянули к украинскому парламенту, чтобы «похвастаться выставочными образцами достижений оборонной промышленности» или «протолкнуть русификаторские законы о языке и образовании».

Торжественное заседание, посвященное 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО, начнется в 15:00, передает телеканал «360».