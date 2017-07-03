Продолжаются работы по благоустройству Красной площади в Рыбинске Ярославской области. Площадь решено стилизовать под конец XIX — начало XX века и сделать пешеходной зоной.

Сейчас площадь покрывают плиткой. Несмотря на современные материалы, она будет выглядеть как брусчатка. Также в историческом стиле оформят вывески магазинов и офисов, установят соотвествующие фонари и клумбы. Стилизация коснется фасадов зданий и планируемых лавочек, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Глава города Рыбинска Денис Добряков отметил, что подрядчик выполняет благоустройство города не в первый раз и с работами справляется хорошо и быстро. Сумма, которую выделили на благоустройство площади, составляет 10 млн рублей. Историческая часть города должна стать центром для туристов и горожан. Работы должны завершить к началу августа перед Днем города Рыбинска.