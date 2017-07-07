«Краснодар» может лишиться одного из своих ведущих игроков Федора Смолова уже в нынешний трансферный период. Интерес к лучшему бомбардиру российской премьер-лиги (РФПЛ) проявляют сразу несколько команд из России и из-за рубежа. Несмотря на то что этим летом уход Смолова в другой клуб в силу различных причин может и не состояться, руководство «Краснодара» уже ведет активные поиски нового форварда, способного усилить игру команды в атаке.

По информации «Известий», в сферу интересов «горожан» попал молодой талантливый футболист ташкентского «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Элдор Шомурадов. Переговоры с 22-летним нападающим находятся в завершающей стадии, и трансфер может состояться уже этим летом.

— Шомурадов — одно из главных дарований узбекского футбола, которому пророчат большое будущее в сборной республики, — рассказал «Известиям» источник в краснодарском клубе. — Он довольно быстро прогрессирует и может вырасти в поистине звездного игрока». В переходе Шомурадова в «Краснодар» заинтересованы все стороны. Сейчас обсуждаются детали и условия трансфера. На сегодня можно сказать, что Элдор находится в шаге от перехода в краснодарский клуб. И речь идет только о полноценном трансфере.

Отметим, что Элдором Шомурадовым уже интересовались казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». Оба клуба рассчитывали взять футболиста в аренду с первоочередным правом выкупа, которым они собирались воспользоваться в том случае, если нападающий хорошо проявит себя в РФПЛ. Однако ни руководство «Бунёдкора», ни самого игрока вариант с арендой не устроил, в результате чего переговоры с этими командами были завершены.

— «Зенит» и «Рубин» хотели взять Шомурадова в аренду до конца сезона 2016/17 минувшей зимой, — рассказал «Известиям» источник из окружения узбекского футболиста. — И петербуржцы, и казанцы были готовы полностью нести зарплатные обязательства перед футболистом, но платить за аренду игрока не хотели. Это не устроило руководство «Бунёдкора», да и сам Шомурадов заинтересован в подписании полноценного контракта с новым клубом.

Элдор Шомурадов выступает за одну из самых известных футбольных команд Узбекистана «Бунёдкор» с 2014 года. На сегодня он является ключевым игроком ташкентской команды, проведя в ее составе 26 матчей в различных турнирах и забив три мяча.

В составе сборной Узбекистана Шомурадов дебютировал в 2015 году. С тех пор он провел в футболке национальной команды 18 матчей и забил шесть мячей.

Рыночная стоимость Элдора Шомурадова, по оценкам экспертов, на сегодня составляет около €600 тыс.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram