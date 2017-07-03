Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге запланирована целая серия двусторонних контактов.

«У президента запланирована целая серия двусторонних контактов», — сообщил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что времени и теме встречи Путина и президента США Дональда Трампа будет сообщено, когда будет полностью сформирована программа пребывания российского лидера в Гамбурге 7–8 июля.