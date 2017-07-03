Компания The Walt Disney откроет осенью в Москве свой первый российский магазин «Disney Игрушки». Как следует из пресс-релиза российского подразделения компании, магазин игрушек будет открыт в партнерстве с розничным оператором Ideas4Retail.

«Новый магазин откроется осенью 2017 года в Москве и станет первой площадкой в России, где будет собран самый широкий ассортимент игрушек и сопутствующих товаров с героями Disney. Соответствующее соглашение было подписано между компаниями Disney в России и Ideas4Retail в конце июня», — говорится в пресс-релизе Disney.

В сообщении также отмечается, что основную часть ассортимента магазина составят игрушки и сувенирная продукция.

Всего в Москве планируется открыть четыре магазина, также по одному появится в Санкт-Петербурге и Сочи.