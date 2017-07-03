Отток капитала из РФ, зафиксированный аналитиками, в Кремле признали конъюнктурным процессом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенная волатильность всегда возможна и капитал может как приходить в страну, так и уходить из нее.

«Те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными для инвесторов. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс», — сообщил журналистам представитель Кремля.

СМИ пишут, что иностранные компании вывели более $1,6 млрд из российских акций. Это максимальный отток за последние 3,5 года.

Бегство инвесторов аналитики связывают с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также с падением цен на нефть.