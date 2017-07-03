Высший пилотаж: этапы чемпионата мира по авиагонкам
Николя Иванофф (Франция) в финале третьего этапа чемпионата мира по ралли Red Bull Air Race в Чибе, Япония
Пит Маклеод (Канада) в финале четвертого этапа чемпионата мира в Будапеште, Венгрия
Мартин Шонка (Чехия) на четвертом этапе чемпионата мира в Будапеште, Венгрия
Маттиас Дольдерер (Германия) во время свободной практики на четвертом этапе чемпионата мира в Будапеште
Кирби Шамблисс (США) в финале чемпионата мира в Будапеште
Йошихиде Муроя (Япония) во время выступления в Будапеште
Пит Маклеод (Канада) во время выступления в Будапеште
Микаэль Бражо (Франция) во время квалификации в Будапеште
Флориан Бергер (Германия) на четвертом этапе чемпионата мира в Будапеште
Йошихиде Муроя (Япония) во время свободной практики на четвертом этапе чемпионата мира в Будапеште
Кирби Чамблисс (США) после полета в четвертом раунде чемпионата мира в Будапеште
Йошихиде Муроя (Япония) во время третьего этапа чемпионата мира в Чибе, Япония
Петр Подлунсек (Словения) во время выступления в Чибе
Мартин Шонка (Чехия) на третьем этапе чемпионата мира в Чибе
Кирби Шамблисс (США), Пит Маклеод (Канада) и Йошихиде Мурой (Япония) на церемонии награждения победителей четвертого этапа в Будапеште