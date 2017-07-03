Спортивные базы для подготовки российских легкоатлетов могут появиться в Крыму в ближайшее время. Об этом сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

По его словам, на сегодняшний день на полуострове созданы все условия для занятий и сейчас некоторые легкоатлеты проводят тренировки на нескольких спортивных площадках.

«Там есть неплохой легкоатлетический стадион. К примеру, там занимается один из лидеров сборной, метательница копья Вера Ребрик», — приводит слова Борзаковского SevastopolMedia.

Наставник сборной подчеркнул, что со временем российские спортсмены-легкоатлеты будут готовиться в Крыму к различным стартам. В настоящее время спортсмены часто тренируются в Краснодарском крае, где также имеются базы сборной. По словам Борзаковского, именно здесь 90% метателей российской сборной готовятся к спортивным турнирам.

Отметим, что в 2016 году на ремонт спортивных сооружений Крыма было выделено порядка 2 млрд рублей.