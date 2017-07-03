Американский режиссер Оливер Стоун в ноябре 2017 года приедет в Москву. Он примет участие в работе ежегодного Synergy Global Forum, сообщили «Известиям» организаторы мероприятия.

В своем выступлении, которое пройдет в спорткомплексе «Олимпийский», Стоун расскажет о том, почему он решил сделать интервью с Владимиром Путиным, поделится впечатлениями от многочасового общения с российским президентом и выскажет мнение о перспективах развития отношений России и США.

«Для нас большая честь принимать в Москве Оливера Стоуна — человека, который в своем творчестве предлагает независимый взгляд на важнейшие события мировой истории и проблемы современного общества», — рассказал «Известиям» представитель Synergy Global Forum Вадим Лобов.

Помимо Стоуна, на сцене «Олимпийского» выступят такие известные спикеры, как экономист и автор теории «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб, автор бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет всё» Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит и другие известные ораторы.

В общей сложности в работе Synergy Global Forum примут участие более 15 тыс. предпринимателей из России, СНГ и Европы.

Справка «Известий»

Оливер Стоун — американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий «Оскар». Известен по фильмам «Взвод» (1986), «Уолл-Стрит» (1987), «Джон Ф. Кеннеди: выстрелы в Далласе» (1991), «Сноуден» (2016). Последняя на данный момент работа Стоуна — многосерийный фильм «Путин», в основу которого легли интервью режиссера с российским президентом.