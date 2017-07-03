Президент РФ Владимир Путин в понедельник в оперативном режиме проведет встречу с постоянными членами Совета безопасности России, а также в рамках неформального обеда встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, который пребывает в нашей стране с официальным визитом 3–4 июля. О планах главы государства журналистам рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«В середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Вечером в рамках начинающегося официального визита председателя КНР состоится неформальный обед Путина и Си Цзиньпина. Он состоится в Кремле», — уточнил Песков.

Помимо этого, в понедельник у российского лидера запланирован ряд встреч, а во вторник, 4 июля, состоятся полноформатные переговоры глав двух государств. «Будут двусторонние переговоры, подписание документов. Будет необычный формат — главы встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая, которые по своим направлениям кратко информируют Путина и Си Цзиньпина о своем взаимодействии», — добавил Песков.