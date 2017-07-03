Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сделки по покупке «Газпром нефтью» 25% «дочки» испанской компании Repsol «Евротэк-Югра».

«Газпром нефть» подала в ФАС ходатайство на покупку доли 26 мая. «Евротэк-Югра» является стопроцентной «дочкой» Repsol, закрытие сделки по покупке ее доли ожидалось до конца лета.

«Ходатайство «Газпром нефти» по покупке 25% «Евротэк-Югра» одобрено», — сказал РИА «Новости» представитель ФАС.

Первый замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев ранее заявлял, что доля компании в совместном предприятии может быть увеличена.

Repsol была создана в 1999 году и являлась одной из крупнейших негосударственных компаний в Латинской Америке, входила в список из десяти ведущих нефтегазовых корпораций. Испанские акционеры владели 57,4% акции компании, но затем власти Аргентины национализировали свою часть активов Repsol.