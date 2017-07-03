Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что терпение России в отношении затягивания Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности на исходе. По его сообщению, могут быть применены зеркальные меры.

Песков высказал это мнение, отвечая на вопрос, стоит ли ждать симметричного ответа до встречи президентов России и США или после.

Представитель Кремля отметил, что в данном вопросе российская сторона придерживается принципа взаимности. «Что касается нюансов — это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — цитирует ТАСС высказывание Пескова.

Напомним, в конце декабря 2016 года прежняя администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, закрыв две российские дипломатические дачи. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.