Прокуратура Дивногорска потребовала закрыть частный детский лагерь «Конквэст». Причина — отсутствие документов, разрешающих его деятельность, прежде всего связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Лагерь находится на территории экопарка «Адмирал» в заливе Шумиха на берегу Красноярского водохранилища. Как выяснилось, организатором лагеря является индивидуальный предприниматель, передает ИА «Наш Красноярский край».

Надзорное ведомство уже обратилось в суд с требованием приостановить деятельность лагеря. И суд с доводами прокуратуры согласился. Лагерь будет закрыт до тех пор, пока его владелец не представит необходимые разрешительные документы.