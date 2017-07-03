Дикого бобра поймали в центре Калининграда полицейские и сотрудники МЧС, он доставлен в безопасное место. Животное заметил дежуривший наряд патрульно-постовой службы полиции на стоянке возле торгового центра, передает ИА FlashNord.

Бобры очень сильно кусаются, из-за животного могли пострадать прохожие. Приехавшие по вызову специалисты изловили зверя и вывезли в безопасное для него место.

Как писали «Известия», ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил признать бобров вредными животными и разрешить отстреливать их круглый год без лицензии. Также он заявил, что можно рассмотреть вариант постоянной выдачи лицензии на истребление вида в регионе. Жители жалуются на затопление сельхозугодий из-за бобровых запруд, а также на нападения зверей на людей. В 2016 году инвестор, планирующий построить в Калининградской области деревоперерабатывающий завод, отказался от этой идеи из-за обилия бобров.